Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...
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Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...

09.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:51

Son dakika 3. sayfa haberi: - Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi Kız arkadaşa şiddet kamerada Otomobilinden indirip böyle darp etti Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi.

- Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi

Kız arkadaşa şiddet kamerada

Otomobilinden indirip böyle darp etti

BURSA - Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının bir benzeri de Bursa'da yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü A.D. cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşı A.Ş.'yi araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...
Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...
Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...
Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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