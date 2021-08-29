Son dakika haberi... Bursa'da jandarmadan kenevir operasyonu
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Son dakika haberi... Bursa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Son dakika haberi... Bursa'da jandarmadan kenevir operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde ormanda Hint Keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir kişi jandarma tarafından operasyon ile yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanda Hint Keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir kişi jandarma tarafından operasyon ile yakalandı. Ormanlık arazi içerisinde yapılan aramalarda 211 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Müşküle Mahallesi Ambardere Mevkiinde Jandarma ekiplerinin fiziki olarak yaptığı takipte N.Ç isimli bir kişinin hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ormanlık alan içerisinde yapılan aramalarda 211 kök hint keneviri ve bin 140 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyon yaptığını gören N.Ç hemen kaçarak bölgeden uzaklaştı. Kısa sürede ormanlık alanda yeri tespit edilen N.Ç jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. N.Ç ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi. - BURSA

Son dakika haberi... Bursa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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