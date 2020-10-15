Son dakika haberi | Bursa'da, internetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Bursa'da, internetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı

15.10.2020 20:18 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:22
Son dakika haberi | Bursa'da, internetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, internet üzerinden koronavirüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA'da, internet üzerinden koronavirüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden koronavirüs test kiti satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında P.A. (38), H.C.K. (23), Y.E.E. (30) ve U.A. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 69 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi | Bursa'da, internetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı
Son dakika haberi | Bursa'da, internetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Muharrem İnce Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere Yekta Kopan Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Samatta Ozan Tufan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Milli İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bursa'da, internetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 20:24:33. #1.15#
title