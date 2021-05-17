Son dakika haberi! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI
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Son dakika haberi! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da Savaş Kabak'ın (35) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarpıştı.

BURSA'da Savaş Kabak'ın (35) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Savaş Kabak yönetimindeki 16 JUP 08 plakalı otomobil, yolun sağındaki mıcırlar nedeniyle kontrolden çıktı. Kabak'ın kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Nesip Bulut (30) idaresindeki 16 ACD 666 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Bulut'un kullandığı araçtaki Bedia Bulut (51), yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberi! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberi! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberi! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI - Haberler
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