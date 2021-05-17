Son dakika haberi! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da Savaş Kabak'ın (35) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarpıştı.