HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

28.02.2021 17:28 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:34
HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da hurdalıkta yangın (2)Bursa'da hurda araçların depolandığı iş yerinde çıkan yangın, iki hurdalığa daha sıçradı.

Bursa'da hurdalıkta yangın (2)

Bursa'da hurda araçların depolandığı iş yerinde çıkan yangın, iki hurdalığa daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında çeşitli markalara ait yaklaşık 50 adet hurda araç ve çok sayıda ikinci el araç parçası küle döndü. Yangından etkilenen 3 iş yerinde ise yaklaşık 1 milyon lira tutarında zarar meydana geldiği öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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