HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da hurdalıkta yangın (2)

Bursa'da hurda araçların depolandığı iş yerinde çıkan yangın, iki hurdalığa daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında çeşitli markalara ait yaklaşık 50 adet hurda araç ve çok sayıda ikinci el araç parçası küle döndü. Yangından etkilenen 3 iş yerinde ise yaklaşık 1 milyon lira tutarında zarar meydana geldiği öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı