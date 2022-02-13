Son dakika haberi! Bursa'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve giren kişi, polisler tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Cuma Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde bir binaya giren şüpheli kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüpheli kişiyi girdiği evde yakaladı.

Hırsızlık amacıyla eve girdiği öğrenilen Sercan D. gözaltına alındı.

Öte yandan mahalle sakinleri hırsızlık girişiminde bulunan Sercan D'ye tepki gösterdi.