Bursa'da hastane bahçesinde hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Bursa'da hastane bahçesinde hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'da hastane bahçesinde hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Şehir Hastanesi'nin bahçesindeki bankta otururken fenalaşarak yere yığılan kalp hastası Güllü Gülfidan hayatını kaybetti.

Bursa Şehir Hastanesi'nin bahçesindeki bankta otururken fenalaşarak yere yığılan kalp hastası Güllü Gülfidan hayatını kaybetti. Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, 112 ambulansının 11 dakikada olay yerine vardığı açıklandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı bulunan Güllü Gülfidan, muayene için geldiği hastane bahçesindeki bankta otururken fenalaştı. Yere düşen Gülfidan için vatandaşlar ve yakınları hastaneye giderek doktorlardan yardım istedi. 112 Acil'e yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gülfidan'a düştüğü yerde kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan Gülfidan, aynı hastanenin acil servisine götürüldü. Güllü Gülfidan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekibinin Gülfidan'a müdahalesi ve hastane bahçesinde toplanan kalabalığın tepkisi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, yetkililerden gelen açıklamada ise "Hastanın yakınlarının başvurusu üzerine hem hastanenin acil servisinden bir ekibin, hem de 112 ambulansının olay yerine yönlendirildiğini, ihbardan 11 dakika sonra da ambulansın hastaya ulaştığını" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Bursa'da hastane bahçesinde hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'da hastane bahçesinde hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'da hastane bahçesinde hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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