Son dakika haberi! Bursa'da halk otobüsü şoförü araçta fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan genci güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan genci güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Mesudiye Mahallesi'nden Umut Demirbaş yönetimindeki 16 M 06039 plakalı halk otobüsüne binen Fatih Canbolat (17), yolculuk sırasında aniden fenalaştı.

Bunun üzerine aracı durduran Demirbaş, otobüsteki Lokman Kahriman ile fenalaşan gence müdahale etti, ardından rotasını İnegöl Devlet Hastanesine çevirdi.

Otobüsten indirilerek sedyeyle hastaneye taşınan Canbolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Umut Demirbaş,"Bu, zaten bizim insanlık görevimiz. Gerçekten ben çok korktum. Keşke elimden daha çok şey gelseydi. Araçta tur esnasında rahatsızlandı, anca yetiştirebildim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek