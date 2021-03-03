Son dakika haberi! Marmara'da halı sahaları açılan tek il Bursa'da işletmecilerin telefonları susmuyor
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Son dakika haberi! Marmara'da halı sahaları açılan tek il Bursa'da işletmecilerin telefonları susmuyor

03.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:13

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Kontrollü Normalleşme" sürecine geçişte hazırlanan haritada "orta risk" grubunda bulunan Bursa'daki halı sahaların yeniden faaliyete geçmesi işletmeciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Kontrollü Normalleşme" sürecine geçişte hazırlanan haritada "orta risk" grubunda bulunan Bursa'daki halı sahaların yeniden faaliyete geçmesi işletmeciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bursa Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Derneği Başkanı Yüksel Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir bugünü beklediklerini söyledi.

Bulut, girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılması, seyirci, refakatçi ve misafir alınmaması kaydıyla halı sahaların 09.00-19.00 saatlerinde hizmet verebildiğini belirtti.

Genellikle akşamları hizmet verdiklerini ifade eden Bulut, yetkililerden kendilerine tanınan sürenin en azından 21.00'e uzatılması talebinde bulundu.

Bulut, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından telefonlarımız susmadı. Kayıtları, rezervasyonları yapıyoruz. Diğer illerden de rezervasyon alıyoruz. Yalova'dan, İstanbul'dan arayanlar var. İnşallah vaka sayısı artmaz, tekrar kapatılmaz. Herkesin el birliğiyle taşın altına elini koyması gerekiyor. Vaka sayılarını düşürüp bu beladan tamamen kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberi! Marmara'da halı sahaları açılan tek il Bursa'da işletmecilerin telefonları susmuyor
Son dakika haberi! Marmara'da halı sahaları açılan tek il Bursa'da işletmecilerin telefonları susmuyor
Son dakika haberi! Marmara'da halı sahaları açılan tek il Bursa'da işletmecilerin telefonları susmuyor
Son dakika haberi! Marmara'da halı sahaları açılan tek il Bursa'da işletmecilerin telefonları susmuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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