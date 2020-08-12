Son dakika haberi: Bursa'da halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı Son dakika haberi... Bursa'da halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı Bursa'da halaylı asker eğlencesi düzenleyen baba ve oğluna 6 bin 300 lira para cezası kesildi Bursa'da, onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği asker eğlencesini düzenleyen baba ve oğluna koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle...

Bursa'da halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı

Bursa'da halaylı asker eğlencesi düzenleyen baba ve oğluna 6 bin 300 lira para cezası kesildi

BURSA - Bursa'da, onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği asker eğlencesini düzenleyen baba ve oğluna koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Gürdak Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde, koronavirüs tedbirlerine uyulmadı.Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların ele ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlenceyi düzenleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, eğlenceyi Sıddık K.'nın askere gidecek oğlu Burak K. için düzenlediğini belirledi.

Bunun üzerine baba ve oğluna, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

Kaynak: İHA