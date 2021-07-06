Trafik kazası: 4 ölü 5 yaralı
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Trafik kazası: 4 ölü 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda, Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 16 BN 680 plakalı otomobil ile 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Trafik kazası: 4 ölü 5 yaralı
Trafik kazası: 4 ölü 5 yaralı
Trafik kazası: 4 ölü 5 yaralı
Trafik kazası: 4 ölü 5 yaralı
Trafik kazası: 4 ölü 5 yaralı
Trafik kazası: 4 ölü 5 yaralı
Trafik kazası: 4 ölü 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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