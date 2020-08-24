Son dakika haberi! Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
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Son dakika haberi! Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Son dakika haberi... Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın -Veysel Karani Mahallesi'nde plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm deposunda yangın çıktı, dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor Bursa'da plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu...

24.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:50

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

-Veysel Karani Mahallesi'nde plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm deposunda yangın çıktı, dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor

BURSA - Bursa'da plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'daki bir depoda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki plastik ve kağıt atıklar kısa sürede tutuştu. Yanıcı maddelerin alev almasıyla gökyüzüne siyah dumanlar yükseliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Küçükbalıklı ve Gençosman'dan 3 aracıyla yangına müdahale ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Son dakika haberi! Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Kaynak: İHA

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