Son dakika haberi | Bursa'da geleneksel el sanatları sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Bursa'da geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Son dakika kültür sanat haberi... Bursa'da geleneksel el sanatları eserlerinden oluşan sergi izlenime sunuldu.

Son dakika haberi | Bursa'da geleneksel el sanatları sergisi açıldı
12.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:18

Bursa'da geleneksel el sanatları eserlerinden oluşan sergi izlenime sunuldu.

Ördekli Kültür Merkezi'ndeki sergide, Dilek Yılmaz, İbrahim Koyun, Faik Çakmak, Fatih Şahin, Engin İhsan Gökselin, Hasan Öztürk, Şükran Teoman, Mustafa Özer ve Muharrem Candan'ın eserleri ziyaretçilerin beğenilerine sunuldu.

Sergiyi ziyaret edenler, ahşap yakma, filografi, ebru, kağıt rölyef, çini, kabak oyma, ahşap maket gibi çeşitli sanat dallarından eserleri satın alabilecek.

Sergi, 19 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Metin Özülkü Meryem Uzerli Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Adem Büyük Şenol Güneş Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül Ankara Fırtına Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bursa'da geleneksel el sanatları sergisi açıldı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 21:19:39. #1.15#
title