Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: 1 ölü Son dakika haberine göre Bursa'da feci kaza: 1 ölü Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza: 1 ölü

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gemlik'in Küçükkumla Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edilinen bilgiye göre kazada, 16 SCL 40 plakalı minibüs ile 34 FT 4172 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrasında otomobilde sıkışan Semra Önder, olay yerine gelen acil müdahale ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Durumunun ağır olduğu kaydedilen Önder, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin kontrolünü kaybederek karşı şerite geçtiği kaydedilen kaza sonrasında, trafik kısa süreli durdurulurken, araçların kaldırılmasının ardından da normal seyrine devam etti. Kazada yaralanan Semra Önder, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Kaynak: İHA