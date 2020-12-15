Bursa'da fabrikanın bacasında çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasının baca filtresinde çıkan yangında dumandan etkilenin iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasının baca filtresinde çıkan yangında dumandan etkilenin iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının baca filtrelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine fabrikadaki işçiler tahliye edildi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu