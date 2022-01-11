Son dakika haberi | Bursa'da evinde yangın çıkan yaşlı adam öldü - Haberler
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Son dakika haberi | Bursa'da evinde yangın çıkan yaşlı adam öldü

Son dakika haberi | Bursa'da evinde yangın çıkan yaşlı adam öldü
AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'nde Demir Uysal'ın (85) yalnız yaşadığı ahşap evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, içeri girdiklerinde Uysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Elektrikli battaniye kullanarak uyuduğu anlaşılan yaşlı adamın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri

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