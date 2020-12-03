Son dakika... Erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Bursa'da erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayda yaşamını yitiren erkek arkadaşı İsmail İlgi (55) tarafından tabancayla bacağından yaralanan şüpheli Zehra Y. (43) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen kadın, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zehra Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kadının tehdit ve yaralama gibi suçlardan 25 adet kaydının olduğu öğrenildi.

olay

24 Kasım'da, Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu sokakta bulunan bir çiftlikte İsmail İlgi, arkadaşı Zehra Y. ile arasında çıkan tartışma sırasında kadını tabancayla bacağından yaralamıştı.

Bu sırada adamın elindeki tabancayı alan Zehra Y. de, onu aynı silahla başından yaralamıştı.

İlgi, olay yerinde yaşamını yitirirken, Zehra Y. ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı