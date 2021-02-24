Son dakika haberi | Bursa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
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Son dakika haberi | Bursa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

24.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:20
Son dakika haberi | Bursa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Son dakika haber: Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumyaka Mahallesi'nde yaşayan Ş.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğunu, şüphelinin bu eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıya ait adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çeşitli tablolar, mürekkeplik, toprak küp ve testi, 2 çakmaklı tabanca, çeşitli kitaplar, anahtar, madalya, kilim, yağdanlık, madeni para, gümüş ve bakır tepsiler ile çok sayıda farklı obje ele geçirildi.

Zanlı Ş.Y. gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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