Son dakika haberi... Bursa'da, döküm fabrikasındaki kazanın patlamasıyla yangın çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir döküm fabrikasında, kazanda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

BURSA'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir döküm fabrikasında, kazanda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevrede endişe yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın yüksek ısıda çalışan döküm kazanlarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Kazanda bulunan sıvı demir madeninin etrafa saçıldığı olayın ardından fabrikada bulunan işçiler tahliye edilirken, yangın çıktı, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri ise olası bir başka patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol atlına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı