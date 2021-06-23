Son dakika haberi... Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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Son dakika haberi... Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Son dakika haberi... Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasındaki otları almak için traktörle yola çıkan yaşlı adam, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasındaki otları almak için traktörle yola çıkan yaşlı adam, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Hacıkara Mahallesi'nde ikamet eden Ramiz Baykul (78), sabah saatlerinde, traktörle tarlasındaki otları almak için yola çıktı.

Baykul'dan uzun süre haber alamayan eşi, durumdan şüphelenerek jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgede arama çalışması yapan jandarma ekipleri, Baykul'un devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşlı adamın cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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