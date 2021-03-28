Son dakika haberi! Bursa'da DANIŞDER'in ilk genel kurulu yapıldı

Son dakika haberleri: Evrensel Gelişim Danışmanlık ve Koçluk Derneği'nin (DANIŞDER) ilk genel kurulunda Gülsün İcik Yılmaz, oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Evrensel Gelişim Danışmanlık ve Koçluk Derneği'nin (DANIŞDER) ilk genel kurulunda Gülsün İcik Yılmaz, oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bursa Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleşen genel kurulda seçimin ardından yapılan görev dağılımında Bahar Karaca başkan yardımcılığına getirilirken, yönetim kurulu üyeleri Bedriye Güven, Aykut Yılmaz ve Özlem Aktaş'tan oluştu.

Gülsün İçik Yılmaz, teşekkür konuşmasında derneği ulusal ve uluslararası alanda ruh sağlığı uzmanları, danışmanlar ve kişisel gelişim ve alanında eğitime gönül vermiş meslek elemanları geliştirmek için kurduklarını bildirdi.

İnsanlık yararına olacak her türlü etkinliği destekleyeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Gerek içinde bulunduğumuz toplumun, gerekse üyelerimizin, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacı en önemli hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca