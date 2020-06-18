Son dakika haberi | Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı
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Son dakika haberi | Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çocuğun çöken istinat duvarının altında kaldığı ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Son dakika haberi | Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı
18.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:24

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çocuğun çöken istinat duvarının altında kaldığı ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan sahil yolu kenarındaki istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Çevredekiler, jandarma ekiplerine 13-14 yaşlarındaki çocuğun çöken duvarın altında kaldığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gemlik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Duvar enkazının kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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