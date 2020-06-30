Son dakika haberi! Bursa'da camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletleri açıldı
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Son dakika haberi! Bursa'da camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletleri açıldı

Son dakika güncel haberi... Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler ile alışveriş merkezleri, restoran gibi mekanlardaki benzer yerlerin açılmasına karar verildi.

Son dakika haberi! Bursa'da camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletleri açıldı
30.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:30

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler ile alışveriş merkezleri, restoran gibi mekanlardaki benzer yerlerin açılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, camilerde toplu ibadet yapılmasına izin veren İçişleri Bakanlığının genelgesinde, camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin geçici bir süreyle vatandaşların kullanımına kapalı tutulması hükmüne yer verildiği hatırlatıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelede alınması gereken tedbirlerin her faaliyet alanına göre belirlendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin, alışveriş merkezleri, lokanta ve benzeri mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren açılmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

Manşet

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