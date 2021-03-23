Son dakika haberi: Bursa'da bir binadan bebek arabasının çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi
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Son dakika haberi: Bursa'da bir binadan bebek arabasının çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi

23.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:50
Son dakika haberi: Bursa'da bir binadan bebek arabasının çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece geç saatlerde bir binadan bebek arabası çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece geç saatlerde bir binadan bebek arabası çalındı.

Osmaniye Mahallesi Asli Sokağı'nda bir binaya giren kişi, merdiven boşluğunda bulunan bebek arabasını çalarak kaçtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından hırsızın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aynı binadan yaklaşık 6 ay önce İdris ve Merve A. çiftinin ziynet eşyalarının çalınması üzerine kamera takıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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