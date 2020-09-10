Son dakika haberi! Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberi! Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Son dakika haberi! Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
10.09.2020 06:49 | Son Güncelleme: 10.09.2020 06:52

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınşehir Mahallesi 303'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine çevrede oturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Üst katlarda oturan 3 kişi ve bir evcil köpek dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Kurtarılan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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