Son dakika haberi... Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde kafe işleten Yavuz D, oğulları Yusuf ve Furkan D. ile İstiklal Caddesi'nde ikinci el ev eşyası satan Hüseyin Fırat Ayan (25) ve Barış T'nin (41) yanına geldi.

Burada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Fırat Ayan ve Barış T. ile kavgaya müdahale eden 2 polis memuru bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis memurları ile Barış T, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, Yavuz D, oğulları Yusuf ve Furkan D. ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Merve K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA