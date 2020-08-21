Son dakika haberi... Bursa'da belgesel tadında droneli narkotik operasyonu
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Son dakika haberi... Bursa'da belgesel tadında droneli narkotik operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da belgesel tadında droneli narkotik operasyonu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bulunan bir eve operasyon düzenledi.

21.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:37

Bursa'da belgesel tadında droneli narkotik operasyonu

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bulunan bir eve operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda belgesel tadında görüntüler oluşurken gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa'da ormanlık alanda bulunan bir ikamete drone destekli operasyon yapan ekipler, kapıları kırarak içeriye giren ekipler M.A., Ü.A. ve E.Ş.'yi gözaltına aldı. İkamette ve ormanlık alanda yapılan aramalarda çok sayıda hint keneviri, içime hazır kurutulmuş esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Belgesel tadında dronelu operasyon

Ormanlık alanda bulunan ikamete yapılan operasyon saniye saniye kaydedildi. Ormanlık alanda ikamete yaklaşan ve eve giren ekipler, drone ile anbean kaydedildi. Ormanlık alana ekili esrarları da bulan ekiplerin o görüntüleri izleyenlere adeta belgesel tadı verdi.

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Son dakika haberi... Bursa'da belgesel tadında droneli narkotik operasyonu

Kaynak: İHA

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