Son dakika haberi... Bursa'da babalar ve çocukları uçurtma uçurdu Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da babalar ve çocukları uçurtma uçurduBursa'da Babalar Günü için düzenlenen etkinlikte, babalar ve çocuklar bir araya gelerek, uçurtma uçurdu.

Bursa'da babalar ve çocukları uçurtma uçurdu

Bursa'da Babalar Günü için düzenlenen etkinlikte, babalar ve çocuklar bir araya gelerek, uçurtma uçurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü için 'uçurtma etkinliği' düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Mihraplı Kent Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce baba, çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdu. Parka gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçurtmasıyla çocuklara eşlik etti. Havanın güzel olunca çocuğuyla birlikte etkinliğe katıldığını belirten Eren Can, "Tüm babaların gününü kutluyorum. Burada güzel bir organizasyon yapılmış. Biz de buna katılmak istedik. Uçurtmamızı alıp, geldik. Ailecek hem eğleniyoruz hem de uçurtmamızı uçuruyoruz. Bu vesileyle bu güzel günü de kutlamış olduk" dedi.

'COŞKULU BİR ORTAM OLUŞTU'

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursalı hemşerilerimiz çağrılarımıza cevap verdi. Ben de kendi ailemle birlikte bu coşkuya ortak olmak istedim. Uçurtma kültürümüzde var. Bugün babalar ve evlatları uçurtma uçuruyor. Hava da müsaade etti ve burada coşkulu bir ortam oluştu. Bu vesileyle vefat eden tüm babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan babalarımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Herkes maskesini takmış durumda ve sosyal mesafeye de dikkat ediliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA