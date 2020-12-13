Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)
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Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)

13.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:54
Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)

Son dakika habere göre KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dronla havadan görüntülenen yangında soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Semih ŞAHİN/BURSA,


Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)
Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)
Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)
Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)
Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)
Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)
Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)
Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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