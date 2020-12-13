Son dakika haberi! Bursa'da AVM deposunda yangın (2)
13.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:54
Son dakika habere göre KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dronla havadan görüntülenen yangında soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Semih ŞAHİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN