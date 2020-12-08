Son dakika haberi | Bursa'da arazide bir gencin el ve ayakları bağlanarak öldürülmesine ilişkin dava
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Son dakika haberi | Bursa'da arazide bir gencin el ve ayakları bağlanarak öldürülmesine ilişkin dava

08.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:54
Son dakika haberi | Bursa'da arazide bir gencin el ve ayakları bağlanarak öldürülmesine ilişkin dava

Son dakika haberi... Bursa'da bir gencin araziye götürülüp el ve ayakları bağlandıktan sonra öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da bir gencin araziye götürülüp el ve ayakları bağlandıktan sonra öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen tutuklu sanıklar Ömer Y. (28), Muhammet D. (28) ve Ezginur D. (24) cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Fatma Y. (21) ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Öldürülen Furkan Kahraman'ın yakınları ve avukatları ise Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'ndan SEGBİS'le duruşmayı takip etti.

Savunmasını yapan sanık Ömer Y, diğer sanık Muhammet D'nin, Furkan Kahraman'ın eşine ve ailesine küfrettiğini söylediğini belirterek, "Muhammet bana maktulü çağırıp sadece döveceğimizi söylemişti, benim öldürme olayıyla ilgim yok. Furkan Kahraman'ın telefonunu satarken de aradığım kişi Muhammet'tir. Beni oraya o yolladı, 'sorun olursa beni ara' dedi.

Diğer sanık Muhammet D. ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Furkan Kahraman'a ait cep telefonu kayıtlarının çözümünün beklenmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde, 9 Ocak'ta YHT hattı çalışması yapılan bölgede bulunan cesedin, Yozgat'ta yaşayan Furkan Kahraman'a (24) ait olduğu belirlenmişti. Cinayetin, Kahraman'ın eski kız arkadaşı Ezginur D'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle eşi Muhammet D. ve arkadaşı Ömer Y. tarafından işlendiği iddia edilmişti. Gözaltına alınan Muhammet ve Ezginur D. ile Ömer Y. tutuklanmış, Ömer Y'nin kardeşi Fatma Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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