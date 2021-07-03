Son dakika haberi: Bursa'da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Son dakika haberleri... Bursa'da bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın merkez ilçesi Osmangazi'nin Çekirge Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen İtfaiye ve ağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla otomobili şarampolden çıkardı. Kazada yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı