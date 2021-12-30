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Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı Bursa'da akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

BURSA (İHA) - Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alışveriş merkezinin her tarafını saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ettikten sonra kontrol altına aldı. Çevrede yangını izlemek için vatandaşlar yoğunluk oluştururken polis ekipleri vatandaşların dağılmasını sağladı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri

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