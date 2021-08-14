Son dakika haberi | Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti Cinnet getiren inşaatçı pompalı tüfekle ailesini katledip intihar etti Bursa'da cinnet getirdiği öne sürülen inşaatçı karısını ve kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.