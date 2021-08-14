Son dakika haberi | Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti
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Son dakika haberi | Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti Cinnet getiren inşaatçı pompalı tüfekle ailesini katledip intihar etti Bursa'da cinnet getirdiği öne sürülen inşaatçı karısını ve kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.

Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti

Cinnet getiren inşaatçı pompalı tüfekle ailesini katledip intihar etti

BURSA - Bursa'da cinnet getirdiği öne sürülen inşaatçı karısını ve kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.

Olay merkez Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokakta meydana geldi. İddiaya göre cinnet getirdiği öne sürülen inşaat işçisi İhsan M.(51), evin yatak odasında kızı ve karısına pompalı tüfekle ateş etti. Kızı Nazlı M.olay yerinde hayatını kaybetti. Karısı Pakize M.ise ağır yaralandı. Ailesini katleden İhsan M., olay sonrası tüfeği başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti. Mahalle sakinleri silah sesinden sonra 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri eve kapıyı kırarak girebildi. Ağır yaralanan Pakize M., olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti
Son dakika haberi | Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti
Son dakika haberi | Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti
Son dakika haberi | Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti
Son dakika haberi | Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti
Son dakika haberi | Bursa'da aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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