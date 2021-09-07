Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BURSA'da 850 polisin katılımıyla geniş çaplı uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

BURSA'da 850 polisin katılımıyla geniş çaplı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonun devam ettiği belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik merkezli kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 850 personelin katıldığı operasyon sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Operasyona özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekipleri de destek verdi. Eğitimli narkotik köpekleri ve dronların da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri giren ekipler, silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonun devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Öztürk Çağdaş Atan Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! BURSA'DA 850 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 09:05:40. #1.14#

title