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Son dakika haberi: Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

Son dakika haber: BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Küçükkumla Mahallesi, Özen Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman olan apartmandaki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Bodrum katta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haberi: Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

Son dakika haberi: Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

Son dakika haberi: Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri
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