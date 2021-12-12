Son dakika haberi! Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda - Haberler
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Son dakika haberi! Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

Son dakika haberi! Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Bursa'da gece saatlerinde 3 şüpheli şahıs dükkanın kepengini kırarak girdiler.

BURSA (İHA) - Bursa'da gece saatlerinde 3 şüpheli şahıs dükkanın kepengini kırarak girdiler. Kısa sürede hırsızlık yapan şahısların bu anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için cadde üzerinde gezen 3 şüpheli şahıs dükkanlardan bir tanesini gözüne kestirdiler. 2 şüpheli kepengi kırarak açmaya çalışırken 1 şüpheli ise etrafı gözetledi. Kısa sürede kepengi kırarak açan şüpheliler dükkana girdiler. Dükkandan malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi şahıslar kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kaçtılar.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Son dakika haberi! Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

Son dakika haberi! Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

Son dakika haberi! Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

Son dakika haberi! Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

Son dakika haberi! Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

Son dakika haberi! Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

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