3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kumla kara yolunda Arif Yeşilbaş idaresindeki 16 ED 771 ile Metehan Karakuş'un kullandığı 16 TCJ 07 otomobil çarpıştı. 16 TCJ 07 plakalı araç daha sonra sürücüsü belli olmayan 16 TEJ 70 araca çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılardan Sedat Karakuş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Oğulcan Engin Bergüzar Korel Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Eda Erdem Metin Oktay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 03:36:54. #1.16#

title