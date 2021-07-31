3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kumla kara yolunda Arif Yeşilbaş idaresindeki 16 ED 771 ile Metehan Karakuş'un kullandığı 16 TCJ 07 otomobil çarpıştı. 16 TCJ 07 plakalı araç daha sonra sürücüsü belli olmayan 16 TEJ 70 araca çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılardan Sedat Karakuş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut