Son dakika haberi... Bursa'da 23 Nisan'da çocuklara tiyatro gösterisi
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Son dakika haberi... Bursa'da 23 Nisan'da çocuklara tiyatro gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da 23 Nisan'da çocuklara tiyatro gösterisi Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl da 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan çocukları unutmadı.

Bursa'da 23 Nisan'da çocuklara tiyatro gösterisi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl da 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan çocukları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın konseri ve Hacivat-Karagöz gösteriyle eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun bayram için özel olarak hazırladığı 'Mevsimlerin Şarkısı' adlı oyunu açık alanda keyifle izledi.

23 Nisan coşkusunu pandemi sebebiyle evlerinde yaşamak zorunda kalan çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı birbirinden güzel programlarla bayram heyecanını aile bireyleriyle birlikte yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Geçit Mahallesi'ndeki Şehit Kemal Demir Çocuk Parkı'nda düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ilk olarak sahne aldı. Sosyal mesafeye dikkat ederek aileleriyle birlikte parkın etrafından toplanan çocuklar, Bando Takımı'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara Türk bayraklarıyla eşlik etti. Evlerinin balkonlarından da gösteriyi izleyen minikler ve aileleri, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak heyecana ortak oldu. Daha sonra sahne alan Hacivat ve Karagöz orta oyunu, yaptıkları skeçlerle çocuklara kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 23 Nisan coşkusunu evlerinde kutlamak zorunda kalan çocukların neşesine ortak olmak için hazırladığı 'Mevsimlerin Şarkısı' adlı çocuk oyununu sahneledi. Didem Açıl'ın dünya masallarından uyarladığı ve yönettiği oyunu, çocuklar dikkatle izledi. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyasından canlı olarak yayınlanan oyunun müzik düzenlemesini ise Irmak Şahin üstlendi. Mevsimlerin döngüsünü masallar ve şarkılarla anlatan oyunda, Yüksel Hakverdi, Tuba Bayram, İpek Zeylan ve Şeçil Girgin Serener mevsimleri canlandırarak çocukların unutamayacakları bir 23 Nisan geçirmelerini sağladı.

Son dakika haberi... Bursa'da 23 Nisan'da çocuklara tiyatro gösterisi
Son dakika haberi... Bursa'da 23 Nisan'da çocuklara tiyatro gösterisi
Son dakika haberi... Bursa'da 23 Nisan'da çocuklara tiyatro gösterisi
Son dakika haberi... Bursa'da 23 Nisan'da çocuklara tiyatro gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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