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Son dakika haberi | BURSA'DA, 131 YILLIK TARİHİ ORMANCILIK MÜZESİ'NDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, 131 yıl önce yaptırılan ve günümüzde Ormancılık Müzesi olarak faaliyet gösteren Saatçi Köşkü'nün çatısında yangın çıktı.

BURSA'da, 131 yıl önce yaptırılan ve günümüzde Ormancılık Müzesi olarak faaliyet gösteren Saatçi Köşkü'nün çatısında yangın çıktı. Alevler, yağmurun da etkisiyle itfaiye ekiplerinin bir aatlik çalışmasıyla köşke sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde bulunan Ormancılık Müzesi ek binasında meydana geldi. 131 yıl önce yaptırılan ve günümüzde Ormancılık Müzesi olarak faaliyet gösteren Saatçi Köşkü'nün ek binasının çatı kısmında, tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Ahşap binada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Müze çalışanlarının ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin bir saatlik söndürme çalışmasının ardından Ormancılık Müzesi'ne sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

Son dakika haberi | BURSA'DA, 131 YILLIK TARİHİ ORMANCILIK MÜZESİ'NDE YANGIN

Son dakika haberi | BURSA'DA, 131 YILLIK TARİHİ ORMANCILIK MÜZESİ'NDE YANGIN

Son dakika haberi | BURSA'DA, 131 YILLIK TARİHİ ORMANCILIK MÜZESİ'NDE YANGIN

Son dakika haberi | BURSA'DA, 131 YILLIK TARİHİ ORMANCILIK MÜZESİ'NDE YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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