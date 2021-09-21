Son dakika haberi! Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

Bursa'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 12 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül akşamı Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir apart tesisin önünde yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

C.K'nin (25) öldüğü, V.Ö. (48), O.Ö. (23) ve H.Ö'nün (36) tabancayla yaralandığı kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, C.K. (31), T.K. (28), M.T. (27), Ö.Ö. (25), F.A. (26), R.F. (22), F.K. (34), A.P. (43), H.Ö. (32), F.Y. (22), D.A. (38) ve S.E'yi (18) yakaladı.

Şüphelilerin aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu, olay günü trafikte yaşanan tartışma nedeniyle iki grup arasında yeniden kavga çıktığı öğrenildi.

Ayrıca, olayın ardından apart tesisten kaçan zanlıların, delilleri karartmak için iş yerindeki güvenlik kameralarını söktükleri belirtildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.