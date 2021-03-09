Son dakika haberi | Bursa'da 1 buçuk milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı
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Son dakika haberi | Bursa'da 1 buçuk milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı

09.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:03
Son dakika haberi | Bursa'da 1 buçuk milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı

Son dakika haberler: Bursa'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan birçoğu Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan birçoğu Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ikamet eden 21 yaşındaki H.A. isimli kişinin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan tablo, deri kitap ve tarihi objeleri satmak için alıcı aradığını belirleyen Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

Şüphelinin ikametine baskın düzenleyen ekipler, 1 adet İkona tablo, 1 adet taş kutu içerisinde deri yazmalı kabartmalı el kitabı, 2 adet bronz yak figürlü obje, 1 adet bronz Eros heykeli, 1 adet Bizans dönemine ait altın para ve 1 adet Hardiyanus Dönemine ait bronz sikke ele geçirildi.

Ekipler tarihi eserleri satmak isteyen H.A. ve beraberindeki 5 kişiyi de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Son dakika haberi | Bursa'da 1 buçuk milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı
Son dakika haberi | Bursa'da 1 buçuk milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı
Son dakika haberi | Bursa'da 1 buçuk milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı
Son dakika haberi | Bursa'da 1 buçuk milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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