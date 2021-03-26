Son dakika haberi: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti
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Son dakika haberi: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti.

Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı

BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti

Son dakika haberi: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti
Son dakika haberi: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti
Son dakika haberi: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti
Son dakika haberi: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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