Son dakika haberi: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti

Son dakika haberler: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti.