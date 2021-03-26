Son dakika haberi: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti
Son dakika haberler: BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti.
BURSA Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı