Son dakika haberi | Bursa Büyükşehir'den hijyen seferberliği
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Son dakika haberi | Bursa Büyükşehir'den hijyen seferberliği

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:06
Son dakika haberi | Bursa Büyükşehir'den hijyen seferberliği

Son dakika haberlerine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte özellikle hastane binalarında hijyen çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte özellikle hastane binalarında hijyen çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Tüm hastanelerin iç ve dış mekanları ilaçlama ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs vakalarındaki artışla birlikte ek tedbirler uygulamaya alınırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de özellikle dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı ilaçlama ekipleri, özellikle hem pozitif vakaların yoğun olarak yer aldığı hem de test yaptırmaya gelen vatandaşlarla birlikte virüsün yayılması için en uygun ortam olan sağlık kuruluşlarını mercek altına aldı. Çalışma kapsamında Bursa Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Bölümü, Kadın Doğum, Getat, Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi, Diş Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, İlker Çelikcan Rehabilitasyon Fizik tedavi Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Devlet Hastanesi, Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Kestel, Gürsu ve Mudanya Devlet Hastanelerinin iç ve dış mekanları dezenfekte edildi. Toplam 10 ilaçlama aracıyla birlikte 30 personelin katıldığı çalışmalarda hastanelerin hem iç hem de dış mekanları dezenfekte edildi.

Dezenfekte çalışmalarının, hastanelerin yanı sıra hareketliliğin yoğun olduğu her yerde periyodik olarak devam edeceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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