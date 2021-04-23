Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesi kısıtlamada evlerinde olan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı
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Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesi kısıtlamada evlerinde olan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesi kısıtlamada evlerinde olan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan çocuklara Bursa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği çeşitli etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan çocuklara Bursa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği çeşitli etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üstü açık otobüsle kenti gezen Büyükşehir Belediyesi bando takımı, çocukların sevdiği şarkıları ve marşları seslendirdi.

Klasik araçların da renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte, parklarda konserler veren bando takımına, temsili Hacivat ve Karagöz ile Nasreddin Hoca da eşlik etti.

Çocuklar da aileleriyle evlerinin balkon ve pencerelerinden Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da bayram için özel olarak hazırladığı "Mevsimlerin Şarkısı" adlı oyununu parkta sergiledi.

Didem Açıl'ın dünya masallarından uyarladığı ve yönettiği, mevsimlerin döngüsünü masallar ve şarkılarla anlatan oyunda, Yüksel Hakverdi, Tuba Bayram, İpek Zeylan ve Şeçil Girgin Serener mevsimleri canlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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