Son dakika haberi! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini belirtti.

Başkan Aktaş, temasta olduğu kişilerin de tedbir almasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir