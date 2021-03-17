Son dakika haberi... Bursa Barosundan avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki

Bursa Barosu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Ersin Arslan'a yönelik haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıda yaşamını yitirmesini protesto etti.

Siyah kurdeleler takarak Bursa Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına açıklamayı okuyan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, İstanbul Barosu üyesi meslektaşları avukat Ersin Arslan'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi gittiği evde ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldığını anımsattı.

Acı ve isyanlarının tarifsiz büyüklükte olduğunu dile getiren Altun, "Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; 'Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır' dedik. 'Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin' dedik. 'Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak' dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz?" ifadelerini kullandı.

Altun, gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler