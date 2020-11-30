Son dakika... (Güvenlik Kamerası) Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı (2)
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Son dakika... (Güvenlik Kamerası) Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı (2)

30.11.2020 13:00 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:59

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osman A. yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu araçta bulunan Karadağ'ın eşi Mülten Karadağ, torunları Yusuf (10) ve Yunus Kılınç (4) ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı.

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Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Kılınç kurtarılamadı.

Mülten Karadağ'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Son dakika... (Güvenlik Kamerası) Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı (2)
Son dakika... (Güvenlik Kamerası) Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı (2)
Son dakika... (Güvenlik Kamerası) Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı (2)
Son dakika... (Güvenlik Kamerası) Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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