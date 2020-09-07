Son dakika haberi: Bursa 3 katlı evin terasında çıkan yangın, korkuttu
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Son dakika haberi: Bursa 3 katlı evin terasında çıkan yangın, korkuttu

Son dakika gelişmesine göre 3 katlı evin terasında çıkan yangın, korkuttuBURSA'nın Gürsu ilçesinde, 3 katlı evin terasında çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu.

07.09.2020 01:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 01:34

3 katlı evin terasında çıkan yangın, korkuttu

BURSA'nın Gürsu ilçesinde, 3 katlı evin terasında çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 22.00 sıralarında Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi Evren Sokakta 3 katlı bir evin teras katında çıktı. Mahalleli yükselen dumanları fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Teras kattan yükselen alevlerin diğer evlere sıçramaması için ekipler, yoğun çaba gösterdi.

EVİN SAHİBİ YURT DIŞINDAYMIŞ

Öte yandan yangını söndüren ekiplerin yaptığı inceleme de evlerin içerisinde kimse olmadığı tespit edildi. Evde oturan ailenin kısa süre önce Almanya'da yaşayan oğullarını ziyarete gittiği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Bursa 3 katlı evin terasında çıkan yangın, korkuttu

Kaynak: DHA

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