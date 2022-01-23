Son dakika haberi! Burkina Faso'nun başkentinde silah sesleri duyuldu - Haberler
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Son dakika haberi! Burkina Faso'nun başkentinde silah sesleri duyuldu

Son dakika haberi! Burkina Faso'nun başkentinde silah sesleri duyuldu
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Vagadugu'daki Baba Sy et Sangoule Lamizana askeri kamplarından silah sesleri geldiği belirtildi.

Başkentin yanı sıra kuzeydeki Kaya ve Ouahigouya kentlerinden de silah sesleri geldiği öğrenildi.

Ülkede geçen haftalarda çok sayıda asker, darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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