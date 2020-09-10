Son dakika haberi! Burkina Faso'da sel: 13 ölü, 19 yaralı
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Son dakika haberi! Burkina Faso'da sel: 13 ölü, 19 yaralı

Son dakika haberi: Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Son dakika haberi! Burkina Faso'da sel: 13 ölü, 19 yaralı
10.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:32

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Yetkililer, ülkenin başkenti Ouagadougou başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan sel nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Hükümet yetkilisi Abdul Karim Sango, sel ve şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıda evin zarar gördüğünü belirterek, hükümetin evsiz kalan kişiler için kamu binaların açılmasına talimat verdiğini söyledi. Sango ayrıca, maliye bakanlığının sel mağdurlarına yardım etmek için 5 milyar CFA frangı (Yaklaşık 9 milyon dolar) tahsis edeceğini söyledi. - OUAGADOUGOU

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Kaynak: İHA

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